خطر خفي في غرف الفنادق.. مايكروسوفت تحذر من (التوأم الشرير)

خبرني - حذّرت مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز من أن شبكات الـ"واي فاي" العامة في الفنادق قد تعرّض بياناتهم للاختراق، داعية المسافرين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات وقائية لحماية أجهزتهم.

وأكدت الشركة أن مهاجمين إلكترونيين يستخدمون أساليب متطورة لخداع الضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية والمهنية عند الاتصال بشبكات غير موثوقة؛ ما يستدعي التحقق من موثوقية الشبكة واتخاذ تدابير الحماية اللازمة قبل استخدامها.



مخاطر أمنية

أعادت مايكروسوفت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بشبكات واي فاي العامة، ولا سيما تلك المتوفرة في الفنادق، مشيرة إلى أن الراحة التي توفرها هذه الشبكات قد تأتي على حساب أمن المستخدمين إذا لم تُستخدم بحذر.

وتوضح الشركة أن الخطر لا يقتصر على ضعف حماية بعض الشبكات، بل يمتد إلى قدرة المهاجمين على إنشاء شبكات مزيفة تحمل أسماء مشابهة تماماً لاسم شبكة الفندق؛ ما يدفع النزلاء إلى الاتصال بها دون أن يدركوا أنهم يرسلون بياناتهم عبر شبكة يسيطر عليها القراصنة.

عملية الاحتيال

تعتمد إحدى أكثر الهجمات انتشاراً على ما يُعرف باسم التوأم الشرير Evil Twin، حيث ينشئ المهاجم نقطة اتصال لاسلكية تحمل الاسم نفسه أو اسماً قريباً جداً من الشبكة الرسمية للفندق.

وبمجرد اتصال الضحية بهذه الشبكة، يمكن للمهاجم مراقبة حركة البيانات أو محاولة سرقة كلمات المرور، أو اعتراض بيانات تسجيل الدخول، أو توجيه المستخدم إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة لجمع معلوماته الحساسة.

وتزداد خطورة هذه الهجمات في أماكن السفر؛ إذ يسارع كثير من المستخدمين إلى الاتصال بأي شبكة تحمل اسم الفندق من دون التحقق من صحتها.

نصائح مايكروسوفت

قدمت مايكروسوفت مجموعة من الإرشادات لتقليل مخاطر التعرض للاختراق أثناء استخدام الشبكات العامة، أبرزها تجنب الاتصال التلقائي بشبكات واي فاي العامة، وحذف الشبكات العامة المحفوظة سابقاً من الجهاز حتى لا يعيد الاتصال بها تلقائياً، واستخدام شبكة الهاتف المحمول عند إجراء العمليات الحساسة مثل الخدمات المصرفية أو الوصول إلى بيانات العمل.

في السياق عينه، أكدت مايكروسوفت على ضرورة إبقاء نظام ويندوز والتطبيقات محدثة للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.

وأشارت أن تحديث النظام لا يغني عن اتباع ممارسات أمنية سليمة، فحتى الأجهزة المحدثة قد تتعرض للخطر إذا اتصلت بشبكة مزيفة أو غير مشفرة.

كما نصحت بعدم حفظ بيانات تسجيل الدخول على الشبكات العامة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لحماية الحسابات في حال تمكن المهاجمون من الحصول على كلمات المرور.

السفر الرقمي

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه السفر والاعتماد على الإنترنت اللاسلكي في الفنادق والمطارات والمقاهي انتشارًا واسعًا.

ويدفع ذلك خبراء الأمن السيبراني إلى التشديد على أن الخطر الأكبر لا يكمن في الاتصال بالشبكة بحد ذاته، بل في الثقة الزائدة بشبكات قد تبدو رسمية، بينما يستخدمها مهاجمون للإيقاع بالضحايا.

وتبقى أفضل وسيلة لحماية البيانات هي التحقق من اسم الشبكة لدى إدارة الفندق، وتجنب تنفيذ أي معاملات مالية أو الوصول إلى المعلومات الحساسة عبر شبكات واي فاي العامة متى كان ذلك ممكناً، مع الاعتماد على اتصال الهاتف المحمول في الحالات التي تتطلب أعلى درجات الأمان.