رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يرعى اختتام احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين

خبرني - رعى رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، اختتام احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين للفصل الدراسي الثاني. وسلّم الزبن، بمشاركة عمداء الكليات، الشهادات للخريجين، والدروع التقديرية للطلبة الأوائل في كليات الإعلام، والعلوم الإدارية والمالية، والصيدلة والعلوم الطبية، والهندسة، والآداب والعلوم.

ووجّه رئيس الجامعة بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، الخريجين إلى جعل التخرج بدايةً لرحلةٍ من التعلم المستمر. واستعرض الريماوي أبرز منجزات الكليات المحتفى بها، مشيرًا إلى تسجيل براءات اختراع ونشر أبحاث دولية في تقنية النانو الدوائية بكلية الصيدلة والعلوم الطبية، وحصول كلية الآداب والعلوم على اعتمادات دولية بريطانية وألمانية، وفوزها بالميدالية الذهبية في العلوم النووية، إلى جانب حصول كلية الهندسة على الاعتماد العربي، وتخريج الفوج الأول من برنامج ماجستير إدارة المشاريع.

وأعلن عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، اختتام الاحتفالات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت تخريج ما يقارب ستمائة وثلاثين طالبًا وطالبة. وأوضح الملاح أن العمادة وفّرت جميع التجهيزات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإخراج الحفل الختامي بصورة تليق بمسيرة الخريجين، وتسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب أهالي الطلبة وضيوف الجامعة.

واستعرضت مديرة مدارس وروضة السمو التربوي، الدكتورة مها الخراز، قصة نجاحها التي انطلقت من دراسة الكيمياء في جامعة البترا، وصولًا إلى نيل درجة الدكتوراه في المناهج والتدريس. ودعت الخراز الخريجين إلى التمسك بأحلامهم وعدم الاستسلام للظروف، مؤكدةً أن برنامج تشغيل الطلبة والتدريب الميداني في الجامعة أسهما في صقل شخصيتها المهنية، ومنحاها الجاهزية المبكرة لدخول سوق العمل وتولي المناصب القيادية في القطاع التربوي.

كما روت مسؤولة الشؤون الثقافية والإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية، ريم البرهومي، تجربتها الأكاديمية في تخصص الصحافة والإعلام بجامعة البترا، موضحةً أن التكليفات الميدانية خلال دراستها الجامعية أسست لمسيرتها الدبلوماسية. ونصحت الخريجين بعدم الاستهانة بالتجارب الصغيرة التي تمهد الطريق لإنجازات مهنية كبيرة في المستقبل.

وربط ممثلا خريجي الماجستير، نغم ومحمد نور الظريف، رسالة العلم بخدمة الإنسانية ونصرة القضايا العادلة، ورفعا الدعاء تضامنًا مع قطاع غزة وفلسطين، مؤكدين أن الباحث الحقيقي يُقاس بأثره في وطنه وأمته، وأن العلم أمانة تُترجم إلى أفعال لخدمة المجتمع بعيدًا عن الألقاب المجردة.

وعبرت ممثلتا خريجي البكالوريوس، فرح القطاونة وميس الصغير، عن فرحتهما بقطف ثمار الاجتهاد بعد سنوات من الدراسة، ووجهتا الشكر إلى أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية على دعمهم المتواصل، معاهدتين الجامعة على حمل رسالتها وتمثيلها خير تمثيل في ميادين العمل والإسهام في بناء المستقبل.

ووجّه رئيس الجامعة بالوكالة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، الخريجين إلى جعل التخرج بدايةً لرحلةٍ من التعلم المستمر. واستعرض الريماوي أبرز منجزات الكليات المحتفى بها، مشيرًا إلى تسجيل براءات اختراع ونشر أبحاث دولية في تقنية النانو الدوائية بكلية الصيدلة والعلوم الطبية، وحصول كلية الآداب والعلوم على اعتمادات دولية بريطانية وألمانية، وفوزها بالميدالية الذهبية في العلوم النووية، إلى جانب حصول كلية الهندسة على الاعتماد العربي، وتخريج الفوج الأول من برنامج ماجستير إدارة المشاريع.

وأعلن عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، اختتام الاحتفالات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت تخريج ما يقارب ستمائة وثلاثين طالبًا وطالبة. وأوضح الملاح أن العمادة وفّرت جميع التجهيزات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإخراج الحفل الختامي بصورة تليق بمسيرة الخريجين، وتسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب أهالي الطلبة وضيوف الجامعة.