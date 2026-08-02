البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026

خبرني - امتداداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات والجوائز المحلية والعالمية، وتتويجاً لأدائه الاستثنائي، أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن حصوله على جائزة مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) العالمية المرموقة، ومقرها نيويورك، كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026.

وجاء اختيار البنك للفوز بهذه الجائزة المرموقة بناءً على تقييم دقيق من لجنة تحكيم عالمية متخصصة، استندت إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير الصارمة؛ وفي مقدمتها الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي سجله البنك خلال عام 2025 وتحقيقه لنسب نمو قياسية بالإضافة إلى التميز المشهود في خدمة العملاء، والابتكار المستمر في طرح المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة.

وبحسب التقرير الصادر عن المجلة العالمية، فقد نجح البنك في تعزيز مكانته السوقية الرائدة ليقود قطاع الصيرفة الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية بحصة سوقية بلغت نحو 22% من إجمالي الأصول الإسلامية، حيث ارتفع إجمالي أصول البنك ليصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، مما يعكس الثقة المتنامية والمستدامة من قبل العملاء والمستثمرين في المتانة المالية للبنك وملاءته العالية.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، الأستاذ إياد العسلي: "أن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل البنك الحافل بالتكريمات والجوائز، وهو ثمرة للجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها فريق العمل في كافة قطاعات البنك لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء".

وأضاف العسلي: "إن التميز الحقيقي والتكريم الأسمى الذي يسعى له البنك دوماً هو نيل رضا عملائنا الكرام ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية، مع التزامنا الراسخ بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي لتعزيز كفاءتنا التشغيلية ودعم مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني ومجتمعنا المحلي".

كما سلط التقرير العالمي الضوء على الدور الريادي للبنك العربي الإسلامي الدولي كمنشئ ومبادر أساسي للعديد من البرامج التنموية الاستراتيجية، وفي مقدمتها "برنامج كفالة" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، إلى جانب قيامه بتنظيم أول عملية حشد للأموال الإسلامية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والصندوق العربي، والبنك الدولي، وغيرها من الجهات الإقليمية المؤثرة لدعم المشاريع الكبرى والمستدامة.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أثبت البنك ريادته من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ودمجها في صلب استراتيجيته التشغيلية لتعزيز الكفاءة والابتكار، فضلاً عن إتاحة تجربة مصرفية رقمية استثنائية لعملائه عبر تطبيق الهاتف الخلوي المتطور، والذي يتيح ميزات نوعية تشمل فتح الحسابات رقمياً بالكامل (Digital Onboarding) وأدوات متطورة لإدارة التمويل الشخصي، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتنامية لكافة شرائح المجتمع في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

