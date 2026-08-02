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زيادة جديدة في إنتاج النفط.. و"أوبك+" يحذر من تهديدات أمن الطاقة

  • 02 أغسطس 2026
  • 16:54
زيادة جديدة في إنتاج النفط وأوبك يحذر من تهديدات أمن الطاقة

خبرني - أقر تحالف "أوبك+"، الأحد، زيادة حصص إنتاج النفط لشهر أيلول بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي ضم السعودية وروسيا وخمس دول أخرى من الأعضاء.

وقال التحالف، في بيان صحفي، إن الدول المشاركة اتفقت على تنفيذ الزيادة بالوتيرة نفسها التي اعتمدتها خلال الأشهر الماضية، فيما لم يتطرق البيان إلى سياسة الإنتاج التي سيعتمدها التحالف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، رغم توقعات واسعة بمناقشة مستقبل الزيادات التدريجية.

وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مؤكدة أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

وأضافت اللجنة أنها راجعت، خلال اجتماعها، بيانات الإنتاج ومستويات التزام الدول الأعضاء باتفاقات التحالف، وفق ما أعلنته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأكد التحالف أن قراراته المتعلقة بالإنتاج تستند إلى متابعة تطورات السوق النفطية ومؤشراتها، بما يضمن دعم استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

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