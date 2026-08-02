إصابة 13 شخصا باختناق إثر تسرب الكلور في مسبح بالمفرق

خبرني - أصيب 13 شخصا بحالات اختناق متفاوتة، إثر استنشاقهم مادة الكلور الناجمة عن تسرب في أحد الـمسابح بمحافظة الـمفرق.

وتعاملت كوادر الإسعاف والطوارئ في الدفاع الـمدني مع الـحادثة، حيث جرى نقل جميع الـمصابين إلى مستشفى الـمفرق الـحكومي لتلقي الرعاية الطبية الـلازمة.

وأكد مصدر طبي أن الـحالة العامة للمصابين حسنة ومستقرة بعد تقديم العلاجات الأولية، دون تسجيل أي إصابات حرجة.

وتعد حوادث تسرب غاز الكلور في الـمسابح والـمنشآت الـمائية من الـمخاطر الصحية الشائعة خلال فصل الصيف جراء سوء التخزين أو الـخلط الخاطئ للمواد الكيميائية الـمستخدمة في تعقيم الـمياه.