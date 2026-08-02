بعد سن 40.. تغيير بسيط في الغذاء قد يضيف سنوات إلى العمر

خبرني - لا يعني التقدم في العمر أن فرصة تحسين الصحة قد فاتت، إذ كشفت دراسة حديثة أن تعديل العادات الغذائية بعد سن الأربعين والانتقال إلى نمط غذائي أكثر توازنًا قد يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع لدى الرجال والنساء.

وحلل باحثون بيانات صحية لأكثر من 103 آلاف شخص شاركوا في برنامج البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، بهدف دراسة العلاقة بين أنماط غذائية مختلفة ومتوسط العمر، مع مقارنة تأثير عدد من الحميات المعروفة، من بينها النظام الغذائي المتوسطي، والأنظمة التي تعتمد بشكل أكبر على الأغذية النباتية، والنظام المصمم لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت النتائج وفقًا لـ"ديلي ميل" أن الأشخاص الذين انتقلوا من نظام غذائي منخفض الجودة إلى نمط غذائي صحي في عمر 45 عامًا قد يحصلون على زيادة في متوسط العمر المتوقع تتراوح بين 1.9 و3 سنوات لدى الرجال، وبين 1.5 و2.3 سنة لدى النساء.

اختلاف الفوائد بين الرجال والنساء

ووجد الباحثون أن أقوى ارتباط بين النظام الغذائي وطول العمر لدى الرجال ظهر مع النظام الغذائي الذي يركز على تقليل خطر الإصابة بالسكري، بينما ارتبطت حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر بزيادة متوسط العمر لدى النساء.

ورغم اختلاف هذه الأنظمة الغذائية، فإنها تشترك في مجموعة من العادات الأساسية، أبرزها زيادة تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، إلى جانب الاعتماد على الدهون غير المشبعة، وتقليل الأطعمة الغنية بالسكر واللحوم المصنعة.

تأثير الغذاء يتجاوز العوامل الوراثية

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين النظام الغذائي الصحي وطول العمر بقيت موجودة حتى بعد أخذ الاستعدادات الوراثية للمشاركين بعين الاعتبار، ما يشير إلى أن العادات الغذائية قد تلعب دورًا مهمًا بغض النظر عن امتلاك ما يعرف بـ"جينات طول العمر".

لكن الباحثين أوضحوا أن الدراسة اعتمدت على الملاحظة، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن تغيير النظام الغذائي يؤدي بشكل مباشر إلى إطالة العمر، إلا أنها تقدم دليلًا إضافيًا على ارتباط جودة الغذاء بتحسن الصحة وزيادة فرص العيش لفترة أطول.

وتشير النتائج إلى أن تحسين الخيارات الغذائية لا يزال ممكنًا وذا تأثير محتمل حتى في مراحل عمرية متقدمة، وليس فقط خلال سنوات الشباب.