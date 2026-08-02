تعرَّف على 6 تأثيرات مهمة للقهوة الصباحية

خبرني - يحرص كثير من الأشخاص على بدء يومهم بفنجان من القهوة فور الاستيقاظ، لما يمنحه من شعور باليقظة والنشاط، وهذه العادة لا تقتصر فوائدها على زيادة التركيز فقط، بل تؤثر أيضًا على الهرمونات، والهضم، وضغط الدم، ومستويات السكر.

ويستعرض موقع "الكونسلتو" تأثير تناول القهوة صباحًا:

تأثير القهوة على الجسم عند تناولها صباحًا:

1- زيادة مؤقتة في النشاط والتركيز: يحتوي فنجان القهوة على الكافيين الذي ينشط الجهاز العصبي، مما يساعد على زيادة اليقظة، وتحسين التركيز والانتباه، وتقليل الشعور بالتعب، ودعم الأداء البدني والرياضي. يبدأ تأثير الكافيين عادةً خلال ساعة من تناوله، ويستمر من 4 إلى 6 ساعات.

2- ارتفاع هرمون التوتر: قد يؤدي شرب القهوة، صباحًا، إلى زيادة مؤقتة في مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، خاصة للأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع مؤقت حيث تتغير مستويات الكورتيزول بشكل طبيعي خلال اليوم.

3- تأثير على الجهاز الهضمي: قد تساعد القهوة في تنشيط حركة الأمعاء، مما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالحاجة إلى التبرز بعد شربها. لكنها قد تسبب لدى البعض الآخر اضطرابات في المعدة أو حموضة أو حرقة أو انتفاخًا وغازات بسبب طبيعتها الحمضية وزيادتها لإفراز أحماض المعدة.

4- تأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية: الكافيين قد يقلّل من امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، وفيتامين D. لهذا، يُفضل عدم تناول المكملات الغذائية بالتزامن مع القهوة، خاصة لمن يعانون نقصًا في هذه العناصر.

5- ارتفاع مؤقت في ضغط الدم: يمكن أن يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خاصة لدى غير المعتادين على شرب القهوة، إذ ينشط الجهاز العصبي، ويزيد معدل ضربات القلب. رغم ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الاعتدال في شرب القهوة على المدى الطويل قد لا يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويُنصح مرضى الضغط باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة.

6- تغيرات في مستويات السكر بالدم: قد يؤثر شرب القهوة قبل الإفطار على مستويات السكر، حيث يحفز الكافيين الجسم على إطلاق الجلوكوز المخزن، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سكر الدم. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن تناول القهوة باعتدال ضمن نظام غذائي صحي قد يدعم صحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل، مع اختلاف الاستجابة بين الأفراد.