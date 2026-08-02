ولي العهد يؤكد للسيناتور الأميركية إرنست ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوني إرنست، والوفد المرافق لها.

وجدد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة.

وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.