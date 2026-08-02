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  • حياة يهودي بـ10 ملايين فلسطيني.. تصريحات مستوطن تشعل الغضب - فيديو

حياة يهودي بـ10 ملايين فلسطيني.. تصريحات مستوطن تشعل الغضب - فيديو

  • 02 أغسطس 2026
  • 15:36
حياة يهودي بـ10 ملايين فلسطيني تصريحات مستوطن تشعل الغضب فيديو

"حياة يهودي واحد تساوي حياة 10 ملايين فلسطيني"، تصريح لمستوطن إسرائيلي أثار حالة من الغضب على منصات التواصل، فما القصة؟

خبرني - شهدت منصات التواصل موجة عارمة من الاستنكار والغضب عقب تصريحات أدلى بها محامٍ إسرائيلي ينتمي لتيار المستوطنين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، محرضا فيها على ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قرى فلسطينية كاملة، ومستخفا بحياة الملايين منهم ردا على مقتل إسرائيلي واحد.


وفي مقابلة صحفية، صرح المحامي يهودا شمعون، أحد سكان بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية والممثل القانوني لمستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين، بأن على إسرائيل قتل جميع أهالي قرى تل وسارا وجيت وفراتا، بالضفة الغربية.

وعندما واجهته المراسلة بطبيعة كلامه العنصرية الفجة، أقر بذلك علنا دون تردد مدعيا أن هذا التفوق يستند إلى اختيار إلهي وجدير بالحسد، مختزلا المعادلة في "أن حياة يهودي واحد تعادل 10 ملايين فلسطيني".

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