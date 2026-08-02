الدعجة: إيران قد تلجأ إلى ميليشياتها لتوسيع التصعيد واستهداف الأردن

خبرني - حذّر البرلماني الأردني السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة من احتمال لجوء إيران إلى توسيع دائرة التصعيد الإقليمي عبر استهداف الأردن ودول الخليج العربي بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مستعينةً بميليشياتها المسلحة في المنطقة، في ظل الضغوط العسكرية الأميركية المتصاعدة عليها.

وقال الدعجة إن الضربات الأميركية المتكررة والتهديد باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع النووية والحيوية في إيران قد تدفع طهران إلى رفع كلفة المواجهة من خلال توسيع نطاق الصراع، بما يضع ضغوطاً على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن الأردن يتعامل بجدية مع هذه التهديدات، مشيراً إلى ما كشفه مصدر رسمي أردني عن إبلاغ بغداد بوجود معلومات استخبارية حول مخططات لميليشيات موالية لإيران تستهدف الأراضي الأردنية، مع تأكيد المملكة أنها ستتعامل عسكرياً مع هذه الجماعات إذا نفذت أي اعتداءات، حفاظاً على أمنها وسيادتها.

وأشار إلى أن الأردن طالب السلطات العراقية بتحمل مسؤولياتها ومنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي هجمات تستهدف المملكة، معتبراً أن ذلك يعكس جدية عمّان في ردع الميليشيات وإحباط أي تهديدات لأمنها الوطني.

وأكد الدعجة أن الأردن يمتلك الجاهزية والإمكانات اللازمة للتعامل مع أي تهديد، مستشهداً بعمليات سابقة نفذتها القوات المسلحة الأردنية ضد محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية، واستهدافها أوكاراً ومصانع أسلحة ومخدرات داخل الأراضي السورية كانت تستخدمها عصابات لتهريب المخدرات إلى المملكة.