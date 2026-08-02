كريف الاردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG)

خبرني - وقّعت شركة كريف الأردن اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG)، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام المعلومات والتقارير الائتمانية في قطاع التأمين، وتعزيز قدرة المجموعة على تقييم العملاء وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات موثوقة.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود العامة التي يقودها البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، لتطوير البيئة التنظيمية والرقمية لقطاع التأمين، وتعزيز تكامله مع منظومة الاستعلام الائتماني الوطنية، وتوسيع استخدام البيانات في تقييم المخاطر وتطوير الخدمات التأمينية.

وبموجب الاتفاقية، تنضم مجموعة الخليج للتأمين – الأردن إلى منظومة كريف الأردن للاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني في دراسة سلوك العملاء والتزاماتهم المالية، بما يدعم عمليات التقييم، ويحسّن القدرة على تحديد مستويات المخاطر، ويرفع جودة القرارات الائتمانية لدى الشركة ، حيث ستزوّد مجموعة الخليج للتأمين – الأردن شركة كريف الأردن ببيانات بوالص التأمين المقسطة مباشرة من خلال الشركة ، وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز شمولية المعلومات الائتمانية ودقتها.

كما يسهم تطوير أدوات القطاع ورفع كفاءته في ترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحسين قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر.

وقال مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي إن الاتفاقية تنسجم مع الجهود التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على التقارير الائتمانية في أعمال قطاع التأمين.

وأضاف أن إدماج شركات التأمين في منظومة الاستعلام الائتماني يسهم في بناء صورة أكثر تكاملاً عن السلوك المالي للعملاء، ويدعم تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم المخاطر، مؤكداً أن عملية تبادل البيانات تتم إلكترونياً وفق متطلبات فنية ورقابية تضمن أمن المعلومات ودقتها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن الدكتور علي الوزني:

خطوة تؤكد التزامنا المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاع التأمين. وتمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز كفاءة عملياتنا، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتقديم خدمات أكثر تطوراً ومرونة، بما يعزز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا ويرسخ مكانتنا الريادية في السوق.

