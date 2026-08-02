البكار : الطراونة غادر الضمان بسبب ٣ قضايا ادارية

خبرني - قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السابق خالد البكار، إن مدير عام المؤسسة الأسبق محمد صالح الطراونة غادر منصبه بسبب ثلاث قضايا إدارية لم يتخذ فيها القرارات المناسبة.

وأوضح البكار، في تصريحات إذاعية، أنه خدمات الطراونة انهيت في آذار من عام 2025، فيما اتُخذ قرار استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي في مشروع مدينة عمرة بعد إنهاء خدماته بنحو ثمانية أشهر، مؤكدًا أن الموضوع لم يُناقش ولم يُعرض على الطراونة خلال فترة عمله.

وقال البكار: «محمد الطراونة لم يكن جزءًا من القرار حتى يعترض عليه، ولم يُعرض عليه القرار»، مشيرًا إلى أن القرار سار وفقًا لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وانتقد البكار حديث الطراونة عن استثمارات الضمان، قائلًا: «يا ريته كان حريصًا على مديونية لم يكن يعرف عنها»، موضحًا أن مجلس إدارة المؤسسة اكتشف، بعد الدراسة، وجود ذمم بقيمة مليار و150 مليون دينار.

وتأتي تصريحات البكار ردًا على ما قاله الطراونة خلال ندوة عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، إذ أكد أنه عارض استثمار 172 مليون دينار في مشروع مدينة عمرة، لعدم اقتناعه بوجود دراسة جدوى اقتصادية كافية، واصفًا المشروع بأنه «مغامرة من جيبة المواطنين»، كما انتقد مستوى العوائد الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.