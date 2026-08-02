خبرني - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، إن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن محامية نقلت عن الأسيرة آمنة سويلم (55 عاما) من مدينة نابلس، المعتقلة منذ 3/11/2025، أن الظروف الاعتقالية في سجن "الدامون" قاسية وصعبة للغاية.

وأضافت أن الأسيرة سويلم تعاني من آلام في الكتف نتيجة تمزق في الوتر، إضافة إلى مشكلات في الغدة الدرقية وفتق في عضلات البطن.

كما نقلت المحامية عن الأسيرة ليلى خليل (22 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، المعتقلة منذ 2/6/2026، والموجودة في قسم العزل، قولها إن أوضاع السجن "سيئة للغاية"، وإن الطعام من حيث النوع والكمية سيئ، فيما لا تتجاوز مدة الفورة ساعة واحدة يوميًا، ولا تتمكن أعداد كبيرة من الأسيرات من الاستحمام بسبب ضيق الوقت.

وفي السياق، قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ نحو 30 شهرا، في ظل غياب الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى وتصاعد الانتهاكات بحقهم.

وأكد رئيس الهيئة أمين شومان، في تصريح لـ"المملكة"، أن أكثر من 91 أسيرا فلسطينيا ارتقوا شهداء داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول، مشيرا إلى استمرار ما وصفه بـ"سياسات التنكيل والإهمال المتعمد" بحق الأسرى، رغم توقف الحرب على قطاع غزة.

وقال شومان إن ما يجري داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية يمثل، بحسب وصفه، انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الأسرى يعيشون ظروفا "كارثية" نتيجة الاستفراد بالحركة الأسيرة في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية.

وأضاف أن الأوضاع داخل السجون تجاوزت في قسوتها ما شهدته تجارب اعتقال سابقة، مؤكدا استمرار التضييق على الأسرى، ومنع الزيارات الإنسانية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال تشمل الإهمال الطبي المتعمد بحق آلاف الأسرى والأسيرات، وعدم توفير المستلزمات الأساسية، بما فيها مواد التنظيف الشخصية والعامة، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض داخل الأقسام والسجون.