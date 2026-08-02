73,356 شهيدا و174,185 مصابا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة

خبرني - أعلنت مصادر طبية، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,356 شهيدا، و174,185 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 الماضية 7 شهداء، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 23 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,230، والإصابات إلى 4،076، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.