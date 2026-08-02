طبيبة تحدد حصصا صحية يومية من الفاكهة والعسل والمكسرات

خبرني - أفادت الدكتورة إليزافيتا دزانتييفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، بأنه يمكن تناول نحو 500 غرام من الفاكهة يوميا، بما فيها التفاح، و20-30 غ من المكسرات و10-15 غ من العسل.

ووفقا لها، فإن الحصة المناسبة من الفاكهة، بما فيها التفاح، تبلغ نحو 500 غرام يوميا. وعلى الرغم من الفوائد الصحية للمكسرات واحتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة، فإنه يجب مراعاة محتواها المرتفع من السعرات الحرارية.

وقالت: "ينصح بتناول نحو 20-30 غراما من المكسرات يوميا، إذ تحتوي 100 غرام منها في المتوسط على ما يقارب نصف الاحتياج اليومي من الدهون، لذلك من المهم احتساب هذه الكمية ضمن إجمالي السعرات الحرارية اليومية."

وأشارت الطبيبة إلى أن العسل يشبه السكر من حيث تأثيره على الجسم، ولذلك ينبغي عدم الإفراط في تناوله.

وأضافت: "تتراوح الكمية المناسبة من العسل بين 10 و15 غراما يوميا."

وأكدت الخبيرة ضرورة احتساب جميع المنتجات الغنية بالسكريات أو الدهون ضمن إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

وقالت: "عند إضافة العسل إلى النظام الغذائي، ينبغي تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على السكر خلال اليوم نفسه. كما يجب عند تناول المكسرات تقليل كمية الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية. أما الأشخاص المعرضون لزيادة الوزن، فمن المهم بالنسبة لهم متابعة إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميا."

ووفقا لها، ينبغي خفض الكميات الموصى بها للأطفال قليلا، بينما يحتاج النظام الغذائي للحوامل وكبار السن إلى تعديلات فردية وفقا لحالتهم الصحية واحتياجاتهم الغذائية.