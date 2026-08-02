لبنان.. إصابة 5 جنود جراء انفجار جسم مشبوه في بلدة كفرا

خبرني - أصيب 5 جنود لبنانيين بجروح طفيفة، اليوم الأحد في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وذلك جراء انفجار جسم مشبوه.

وجاء في بيان أول للجيش اللبناني على منصة إكس: "إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة".

ثم نشر الجيش اللبناني بياناً ثانياً جاء فيه: "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تَبيّن أنّ الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. تَجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل".

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو (حزيران) اتفاق إطار يُفترض بموجبه أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح حزب الله فيها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى، لكن حزب الله رفض الاتفاق الذي لم يتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيلي كامل.

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار)، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها رد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتشن إسرائيل ضربات متقطعة في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتشير غالباً إلى استهداف مواقع حزب الله وعناصره. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده.

من جهته، كان الجيش اللبناني قد ندد، الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية "اعتداءاتها وخروقاتها" في جنوب لبنان، متهماً إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الذي وقعه البلدان.