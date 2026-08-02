بعد استحواذ ابنها.. والدة مبابي تمنع الهواتف المحمولة في نادي كان

خبرني - فرضت فايزة لعماري، والدة كيليان مبابي، قواعد صارمة في أكاديمية كان في إطار تركيز النادي على تنمية المواهب الشابة، بما في ذلك حظر الهواتف المحمولة في مركز التدريب لتشجيع اللاعبين الشباب على قضاء المزيد من الوقت معًا، كما وسّع النادي نطاق جهوده في مجالات التعليم والإقامة والتغذية والدعم الإنساني للاعبي الأكاديمية، وفقًا للمدير الرياضي ماتيو بودمر.

وأشاد بودمير بنهج لعماري، قائلاً: فايزة حظرت الهواتف المحمولة في مركز التدريب، وهو قرار رائع، فالشباب يتحدثون ويعيشون معاً.

كما رحب بمشروع الأكاديمية الأوسع نطاقاً، مضيفاً: مشروعهم مع الشباب يثير اهتمامي. سترون ما تم تنفيذه على صعيد التعليم، والإقامة، والتغذية، والدعم الإنساني.



وفي حديثه عن كيليان مبابي، قال بودمير إنه لم يلتق به بعد منذ انضمامه للنادي، لكنه كشف عن الرسالة التي يأمل في إيصالها: أكبر متعة لي هي أن أقول لكيليان: ”اسمع، لا تقلق بشأننا، سنقوم بما يجب علينا، شكرًا لك على المال الذي تمكنت من استثماره في البداية. سنحاول أن نجعل النادي نظيفًا قدر الإمكان.

يستهل كان موسمه في دوري الدرجة الثالثة بمباراة على أرضه أمام فالنسيان يوم الجمعة.