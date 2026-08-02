إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب (نظام الرسائل الوطني)

خبرني - جدد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد، إرسال رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستكمل اليوم.

وتنفذ التجارب، وفقا للمركز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.

وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.