بعمر 15 عاما.. وفاة لاعب برازيلي بعد إصابته بطلق ناري خلال بطولة لكرة القدم

خبرني - أصدر نادي ساو باولو البرازيلي بيانا نعى فيه لاعبه ميكائيل لياندرو دا سيلفا الذي توفي عن عمر 15 عاما بعد تعرضه لإطلاق للنار أثناء بطولة لكرة القدم.

وقال ساو باولو في بيانه: "ينعى نادي ساو باولو لكرة القدم، بحزن بالغ وفاة ميكائيل لياندرو دا سيلفا التي وقعت يوم السبت الأول من أغسطس 2026 في مدينة ماسيو بولاية ألاغواس كان اللاعب يبلغ من العمر 15 عاما".

وأضاف: "انضم ميكائيل إلى النادي في النصف الثاني من العام الماضي وبقي معنا حتى أبريل من هذا العام مثل: فئتي تحت 14 وتحت 15 عاما في كوتيا، وأسهم في التتويج بلقب كأس فيكتور تحت 15 عاما لعام 2026".

وأفاد شهود عيان بأن اللاعب أصيب بطلق ناري قبل نقله إلى المستشفى العام بالولاية لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

واختتم النادي بيانه بتقديم خالص التعازي إلى أسرة اللاعب وأصدقائه، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم.

ووفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة المدنية في ألاغواس فإن ميكائيل لم يكن الهدف المقصود بإطلاق النار بل أُصيب عن طريق الخطأ مؤكدة أنه لا توجد أي مؤشرات على تورطه في أنشطة إجرامية.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المسلح كان يستهدف رجلا آخر كان يشارك في البطولة ما تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير الحاضرة.