مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 بصافي أرباح بلغ 57.6 مليون دينار

خبرني - أعلنت مجموعة البنك الأردني الكويتي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققةً صافي أرباح بلغ 57.6 مليون دينار أردني، في أداء يعكس قوة المركز المالي للمجموعة واستمرار نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق نمو طويل الأمد ومتوازن، وتعزيز القيمة للمساهمين والعملاء وأصحاب العلاقة.

وتؤكد هذه النتائج قدرة البنك على مواصلة تحقيق أداء تشغيلي قوي، مدعوماً بسياسة مالية متحفظة، وإدارة فعّالة للمخاطر، وكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي ويلبي احتياجات العملاء، ويعزز جاهزية البنك لمواصلة النمو وتحقيق قيمة مستدامة.

وأظهرت النتائج المالية استمرار البنك في الحفاظ على قاعدة مالية قوية، حيث بلغ إجمالي الموجودات 5.359 مليار دينار أردني، فيما بلغت ودائع العملاء والتأمينات النقدية 3.790 مليار دينار أردني، وبلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 2.056 مليار دينار أردني، في حين وصلت محفظة الاستثمارات إلى 1.938 مليار دينار أردني، بما يعكس تنوع مصادر الدخل وقوة المركز المالي للمجموعة.

كما حافظ البنك على مستويات رأسمالية وسيولة تفوق المتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 23.94%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 256.23%، الأمر الذي يؤكد متانة قاعدته الرأسمالية، ومرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وقدرته على دعم خططه المستقبلية والاستجابة بكفاءة لمتطلبات السوق والجهات الرقابية.

وفي تعليقها على النتائج، قالت رئيسة مجلس إدارة البنك، سعادة الشيخة ادانا الصباح: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 متانة الأسس التي يرتكز عليها البنك الأردني الكويتي، واستمرار نجاحه في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن. ونواصل العمل وفق نهج مؤسسي يقوم على الحوكمة الرشيدة، والانضباط المالي، والابتكار، بما يعزز قدرتنا على خلق قيمة مستمرة لعملائنا ومساهمينا وجميع أصحاب العلاقة، ويؤكد جاهزيتنا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص المستقبلية".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، هيثم البطيخي: "تعكس هذه النتائج نجاح البنك في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية من خلال التركيز على تطوير الخدمات والحلول المصرفية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الكفاءات البشرية. وسنواصل البناء على هذه الإنجازات للارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز جودة خدماتنا، وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة وشريك مالي موثوق".

ويواصل البنك الأردني الكويتي الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية ومنصاته الرقمية، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي، بما يمكنه من مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع المتعاملين معه، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.