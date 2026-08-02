قاتل نور برغل لا ينتمي إلى عشيرة الفاعوري

خبرني - يود موقع خبرني التنويه إلى أن ما جرى تداوله في بعض المنشورات والتقارير بشأن نسب المتهم في قضية مقتل الشابة نور برغل إلى عشيرة الفاعوري لا يعكس حقيقة الانتماء العشائري، وذلك وفق ما أكدته مصادر عشائرية وأصحاب الشأن.

وأكدت المصادر أن المتهم لا ينتمي إلى عشيرة الفاعوري، داعية إلى تحري الدقة وعدم الزج باسم العشائر في القضايا الجنائية الفردية، لما قد يترتب على ذلك من إساءة لعائلات وعشائر لا علاقة لها بالفعل الجرمي، مع التأكيد على أن المسؤولية في مثل هذه القضايا تبقى شخصية، ويبت القضاء المختص فيها وفق أحكام القانون

