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الحمل الكهربائي يسجل 4160 ميجاواط السبت

  • 02 أغسطس 2026
  • 13:15
الحمل الكهربائي يسجل 4160 ميجاواط السبت
محوّلات كهرباء

خبرني - بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت 4160 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن النظام الكهربائي يعمل بكفاءة عالية مع استمرار التيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السعايدة أن الهيئة رفعت مستوى الجاهزية والتنسيق بين غرف العمليات التابعة لها وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء، لضمان استدامة التغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة لأي طارئ، بحسب المملكة.

وأوضح أنه لا توجد مناطق مصنفة على أنها "مناطق ساخنة"، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع جميع مناطق المملكة بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن استقرار الخدمة.

ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام الأجهزة ومكيفات الهواء عالية الكفاءة، وتشغيلها في الغرف والمساحات المستخدمة فقط، لتخفيف الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.

وأشار السعايدة إلى أن تعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات تحويل جديدة ورفع قدرات المحطات القائمة أسهم في الحد من الانقطاعات، مؤكدا انتشار الفرق الميدانية في مختلف المناطق للتعامل مع أي أعطال، مع عمل غرف المراقبة والعمليات على مدار الساعة.

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