الخرابشة: استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب .. وبطاقة للطالب الجامعي قريبا

خبرني - قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة إن الخطة التنفيذية لمشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات ستكتمل بنسبة 100% مع نهاية شهر آب، لتعمل نحو 350 حافلة وفق برامج زمنية تربط مختلف المحافظات بمدينة عمّان.

وأوضح الخرابشة أن المشروع يتضمن أنظمة تشغيل ورقابة إلكترونية تشمل الرقابة التلفزيونية والدفع الإلكتروني والمتابعة على مدار الساعة، بما يتيح للمواطنين معرفة مواعيد الرحلات وتنظيم تنقلاتهم بين المحافظات والعاصمة، بحسب المملكة.

وأضاف أن الهيئة ستطلق قريبا بطاقة خاصة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم، مشيرا إلى بدء تنفيذ مشروع تزويد 376 حافلة تعمل على 6 جامعات رسمية و29 مسارا بأجهزة الدفع الإلكتروني، على أن ينجز بنهاية آب.

وأكد الخرابشة أن مشروع النقل المنتظم سيشمل تدريجيا مختلف محافظات المملكة، بما فيها العقبة والكرك والزرقاء والمفرق وجرش وإربد، ضمن برنامج يحدد مواعيد الرحلات ويرفع كفاءة خدمات النقل العام ويحسن تجربة المستخدمين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال التحول الرقمي في خدماتها، إذ ستنجز الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التطبيقات الذكية العاملة في قطاع النقل بنهاية عام 2026، فيما ستصبح جميع خدمات الهيئة إلكترونية بالكامل ضمن خطة تطوير القطاع.

وبدأت الهيئة اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شباط الماضي.