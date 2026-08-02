توقيع عقد تنفيذ مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء من الرياح في معان

خبرني - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) لتنفيذ مشروع إهداء إماراتي لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميغاواط في منطقة بطن الغول بمحافظة معان.

ويأتي توقيع العقد بين شركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة المواقع لتكنولوجيا المقاولات العامة، بصفتها المقاول المنفذ للمشروع، ضمن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الوزارة وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في شباط الماضي.

ويتضمن المشروع توريد وتركيب خمس توربينات رياح بقدرة إجمالية تبلغ 25 ميغاواط، فيما تتحمل حكومة دولة الإمارات، ممثلة بشركة "مصدر" كامل تكاليف التنفيذ، على أن تتولى شركة السمرا لتوليد الكهرباء تشغيل المشروع وصيانته بعد استكمال أعمال التنفيذ والاستلام.

ويهدف المشروع إلى دعم توسع المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز أمن التزود بالطاقة، ضمن جهود التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون الأردني الإماراتي في تنفيذ مشاريع استراتيجية.