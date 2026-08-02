فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش

خبرني - قدمت فرقة وكورال جامعة عمان الاهلية الاسبوع الماضي أمسية فنية رائعة بنكهة إبداعية متميزة وسط تفاعل كبير من جمهور حاشد جعل من مسرح ارتيمس بمهرجان جرش الـ 40 يعجّ بالفرح والإعجاب والتقدير .

فقد قالت عنهم مقدمة الحفل رانيا الرواشدة " كورال جامعة عمان الأهلية حملوا رسالة الموسيقى بشغف لتصنع ذاكرة ستبقى".

وقد قدم كورال عمان الأهلية بإشراف مدير مسرح الأرينا والنشاط الفني السيد نادر سويدان ، عزفا على البيانو قدمته (رزان) باحترافية عالية لأغنية " انت عمري" لأم كلثوم، تبعها عزف آخر قدمته ( رند) بذات الاحترافية، وبمشاركة (عيسى وزيد) على الساكس والعود لأغنية فيروز " على نبع المي" ومقطوعات أخرى.

وتابع كورال عمان الأهلية تقديم فقراتهم الغنائية والدبكة الشعبية ، فقدموا : فدوة لترابك، هذا الأردن، علا وعلا، يا وطني، لوح بالشماغ الأحمر، لمة فرح، واختتموا بالدحية الأردنية، ليسجلوا حضورا مميزا دلل على وجود طاقات إبداعية خلاقة.

وقد هنأ رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني والاستاذ الدكتور احمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، الفرقة الفنية للجامعة على هذا الانجاز والحضور المتميز.