عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور

خبرني - في إطار توسيع جامعة عمان الاهلية لشراكاتها العربية والدولية وشبكة علاقاتها الأكاديمية وتعزيز حضورها في برامج التبادل الأكاديمي ، شارك وفد من جامعة عمّان الأهلية ضمن برنامج Erasmus+ للتدريب الوظيفي ، بكلية مالطا للآداب والعلوم والتكنولوجيا ، كما استضافت الجامعة وفدا من جامعة ديميتري كانتيمير الرومانية ، ووفدا آخرمن جامعة بوليتكنك فلسطين.

فعلى صعيد حضورها في برامج التبادل الأكاديمي الأوروبية ، شاركت جامعة عمّان الأهلية في برنامج Erasmus+ KA171 Staff Training Mobility، الذي استضافته كلية مالطا للآداب والعلوم والتكنولوجيا (MCAST) في جمهورية مالطا. وضم وفد جامعة عمّان الأهلية عميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور معاذ الحوراني، وعميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب، والأستاذ الدكتور مصلح أبو الحاج، ومديرة مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم.

وهدفت المشاركة إلى توطيد التعاون الأكاديمي بين جامعة عمّان الأهلية وكلية (MCAST)، وتبادل أفضل الممارسات في التعليم العالي، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات التدريس، والبحث العلمي، وتنقل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة ضمن برامج Erasmus+، بما يعزز انفتاح الجامعة على التجارب الأكاديمية العالمية.

واستُهل برنامج الزيارة بلقاء تعريفي تناول الهيكل الأكاديمي لجامعة (MCAST)، ورؤيتها الاستراتيجية، وشبكة شراكاتها الدولية، تلاه جولة في مرافق الحرم الجامعي والمكتبة المركزية، حيث اطلع وفد الجامعة على البيئة التعليمية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية، والمرافق الداعمة للتعليم والبحث العلمي، وما توفره من بيئة محفزة للتعلم والابتكار.

وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهدي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية، حيث ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز التعليم التطبيقي والمختبري، وتوثيق التعاون مع القطاع الصناعي، وتوسيع فرص التدريب العملي، ودعم مشاريع التخرج، وتحديث المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل.

أما على صعيد توسيع شبكة العلاقات الأكاديمية استضافت الجامعة وفدًا أكاديميًا من جامعة ديميتري كانتيميرفي رومانيا ، ضمّ الأستاذين المساعدين أندريا إغنات ورادو نيغرو، وذلك ضمن برنامج الحراك الأكاديمي الدولي، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وكان في استقبال الوفد مديرة مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، والمحاضرة ريم العبد، رئيس قسم التواصل والشراكات الدولية في المركز.

وشكّلت الزيارة محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين الأكاديميتين، إذ أتاحت للوفد فرصة تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التعليم العالي.

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أنشطة وبرامج مركز الارتباط العالمي، وزار مركز الريادة والابتكار، وكلية الأعمال، كما التقى بأعضاء الهيئة التدريسية في كلية إدارة الضيافة والسياحة، حيث تعرّف إلى التجربة الأكاديمية والإدارية للجامعة، وبرامجها التعليمية، وجهودها في دعم الابتكار والتدريب العملي.

كما شارك أعضاء الوفد في عدد من الأنشطة التطبيقية داخل مختبرات كلية إدارة الضيافة والسياحة، الأمر الذي أتاح لهم فرصة الاطلاع على أساليب التعليم التطبيقي والتدريب المهني التي تنتهجها الجامعة، وتبادل الخبرات في مجال تطوير الممارسات التدريسية، وتعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وعلى ذات الصعيد أيضا استضافت الجامعة وفدًا أكاديميًا من جامعة بوليتكنك فلسطين، ضمّ المهندس علاء التميمي والمهندس خالد سدر، وذلك ضمن زيارات بناء القدرات لمشروع PACE، الهادف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الخبرات، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات التعليم الهندسي والابتكار.

وكان في استقبال الوفد مركز الارتباط العالمي، حيث استُهل البرنامج بجولة تعريفية في الحرم الجامعي، اطّلع خلالها الضيفان على المرافق الأكاديمية الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي تتميز بها الجامعة.

والتقى الوفد نائب الرئيس عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التعليم الهندسي، والبحث العلمي، وبناء القدرات، بما يعزز الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين.

كما زار الوفد كلية التعليم التقني، واطّلع على برامج BTEC والدبلومات الدولية، والتجربة المتميزة التي تنتهجها الجامعة في التعليم التقني والمهني، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وتضمن البرنامج جولات ميدانية في عدد من أقسام كلية الهندسة، حيث اطّلع الوفد على المختبرات المتقدمة، وورش العمل، وبيئات التعليم العملي، التي تعكس التزام جامعة عمّان الأهلية بالتعليم التطبيقي، وتعزيز الابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة.

وشملت الزيارة كذلك عددًا من الوحدات والمراكز في الجامعة، من بينها مركز الأمن السيبراني، ومركز الريادة والابتكار، ومركز الحوراني للتعلم الإلكتروني، حيث تعرّف الوفد على منظومة الجامعة في دعم التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي.