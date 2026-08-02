عمان العربية و أكاديمية المجموعة الدولية توقعان اتفاقية تعاون مشترك

خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، أبرمت جامعة عمان العربية اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب والاستشارات مع أكاديمية المجموعة الدولية للاستشارات، حيث وقع اتفاقية التعاون عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن الأكاديمية مديرها العام الأستاذ أيمن اللحام، بحضور الاستاذة مي جرادات مدير مركز الاستشارات والتدريب، والسيد أنس كاسو مساعد مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية، والأستاذة رنا أحمد مدير العلاقات العامة والشراكات في الأكاديمية.

وخلال توقيع اتفاقية التعاون بيّن الدكتور الوديان بأن مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عمان العربية يقوم على تفعيل دور الجامعة في تأهيل وتدريب ومساعدة الشباب والشابات في اكتساب المعرفة العلمية وتطوير المهارات اللازمة لهم والمساهمة في دعم المؤسسات العامة والخاصة برفع كفاءة موظفيها ، مشيراً بأن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تبرمها الجامعة من خلال مركز الاستشارات والتدريب مع مراكز التدريب وبيوت الخبرة المرموقة، بهدف تفعيل دورها في تدريب الشباب لاكتساب المعرفة العلمية وتطوير مهاراتهم ودعم الموظفين ورفع كفاءاتهم.

من جانبه أعرب الأستاذ اللحام عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة عمان العربية، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أهمية التركيز على تفعيل العمل بالشهادات المهنية الدولية، انسجاماً مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الهادفة إلى رفع نسب الحاصلين عليها من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية ويرفع من تنافسيتهم في سوق العمل، كما بيّن أن الأكاديمية تُعد مركزاً معتمداً لعقد امتحانات العديد من الشهادات المهنية العالمية، الأمر الذي يوفر بيئة تدريبية متقدمة وفرصاً نوعية للحصول على اعتمادات مهنية ذات قيمة دولية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي جامعة عمان العربية للتشبيك مع مؤسسات تُعنى بالتدريب لتسخير خبراتها وخبرات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية واستشارية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز فرص التعلم المستمر، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.