المياه : ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

خبرني - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه اليرموك وبالتعاون مع مديرية الامن العام- شرطة الرمثا والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات ضبط على خط مياه رئيسي من خلال سحب خطوط قطر 1 انش عدد 2 احداها في منطقة عمراوة والثاني في منطقة الشجرة مسحوب الى منازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بخصوص المخالفين .

مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية .