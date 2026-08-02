*
الاحد: 02 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

  • 02 أغسطس 2026
  • 11:57
المياه ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا

خبرني - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه اليرموك وبالتعاون مع مديرية الامن العام- شرطة الرمثا والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات ضبط على خط مياه رئيسي من خلال سحب خطوط قطر 1 انش عدد 2 احداها في منطقة عمراوة والثاني في منطقة الشجرة مسحوب الى منازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية  بخصوص المخالفين . 
مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

توقيع عقد تنفيذ مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء من الرياح في معان
توقيع عقد تنفيذ مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء من الرياح في معان
  • 2026-08-02 13:06
العوران : الأردن يستورد منتجات البندورة فيما يتلف فائض الإنتاج المحلي
العوران : الأردن يستورد منتجات البندورة فيما يتلف فائض الإنتاج المحلي
  • 2026-08-02 12:56
الحنيطي ينعى ممرضة الملك الحسين.. والعيسوي يعزي
الحنيطي ينعى ممرضة الملك الحسين.. والعيسوي يعزي
  • 2026-08-02 11:28
جديد قضية مقتل نور برغل.. عطوة اعتراف بشروط عشائرية
جديد قضية مقتل نور برغل.. عطوة اعتراف بشروط عشائرية
  • 2026-08-02 10:50
الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية
الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية
  • 2026-08-02 10:39
صندوق استثمار الضمان الأردني: لا تدخل في قراراتنا الاستثمارية
صندوق استثمار الضمان الأردني: لا تدخل في قراراتنا الاستثمارية
  • 2026-08-02 09:15