الحنيطي ينعى ممرضة الملك الحسين.. والعيسوي يعزي

خبرني - نعت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، اليوم الاحد، العميد المتقاعد هدى توفيق سليم الفرا، التي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الموافق 31 / 7 / 2026، وسط مشاعر من الحزن والتقدير لمسيرتها المهنية التي ارتبطت بالخدمة الانسانية والاخلاص في اداء الواجب.

وقدم رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وجميع منتسبي القوات المسلحة الاردنية، التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت المرحومة هدى توفيق الفرا قد عرفت خلال مسيرتها العملية بكونها من الكفاءات التمريضية الاردنية التي قدمت سنوات طويلة من العطاء، كما تشرفت بالعمل ممرضة خاصة للمغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، حيث ارتبط اسمها بفترة مهمة من تاريخ الخدمة الطبية في الديوان الملكي.