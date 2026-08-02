جديد قضية مقتل نور برغل.. عطوة اعتراف بشروط عشائرية

خبرني - عُقدت مساء السبت عطوة عشائرية من نوع "اعتراف" على خلفية قضية مقتل الشابة نور برغل، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء العشائر والمخاتير من مختلف مناطق المملكة، بهدف تهدئة الأوضاع ومتابعة القضية ضمن الأعراف العشائرية، بالتوازي مع الإجراءات القانونية.

وتوجهت جاهة عشائرية برئاسة ضيف الله عطا الله برغل إلى ديوان آل برغل، للقاء وجهاء ومخاتير آل الفاعوري برئاسة الشيخ طراد مسلط الفايز، حيث جرى تقديم عطوة اعتراف على خلفية الجريمة المتهم بارتكابها ياسر يعقوب الفاعوري.

ومنح آل برغل الجاهة صك عطوة اعتراف لحين صدور الحكم القضائي، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية والعشائرية المرتبطة بالقضية.

وتضمنت شروط العطوة تحديد منطقة خاصة للجاهة، مع التأكيد على عدم التعرض لأي من أعضائها أو المساس بهم، إضافة إلى تقديم كفالة شكر تقديراً للدور الذي تؤديه الجاهة في معالجة القضايا العشائرية والحفاظ على السلم المجتمعي.

وأكد المشاركون أهمية دور العطوات العشائرية في تهدئة النفوس وحقن الدماء، مع التشديد على ضرورة استمرار مسار العدالة أمام القضاء المختص حتى صدور الحكم القضائي.

وفي ختام اللقاء، أعلنت الجاهة أنها سترفع تقريراً رسمياً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والجهات المعنية، مشيدة بموقف آل برغل الذي اتسم بالحكمة وضبط النفس، وحرصهم على منح القضاء الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي العطوة في وقت تتواصل فيه التحقيقات في قضية مقتل نور برغل، فيما تؤكد عائلتها تمسكها بالمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم، معربة عن ثقتها بالقضاء الأردني لتحقيق العدالة.