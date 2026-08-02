مخاطر ارتداء الحذاء غير المناسب

خبرني - حذرت الدكتورة إيرينا ليالينا، القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الطبيعية في جامعة التعليم الروسية من أن ارتداء الأحذية غير المناسبة قد يتسبب بمشكلات خطيرة في القدمين والظهر والمفاصل.

وقالت الدكتورة في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية:" الأحذية الضيقة أو الفضفاضة جدا قد تؤدي إلى ظهور مسامير القدم، والأظافر الغارزة، ومع مرور الوقت قد تتسبب في تشوهات بالقدم، وانحناء الأصابع، وتلف المفاصل، وهذا بدوره قد يُخل بتوزيع وزن الجسم، مسببا آلاما ليس فقط في الساقين، بل أيضا في الظهر، مما قد يؤدي إلى مشاكل في وضعية الجسم واضطرابات عضلية هيكلية متنوعة.. في المقابل، تساعد الأحذية المُختارة بعناية على الحفاظ على صحة القدمين والجسم ككل: فالقدمان السليمتان هما مفتاح وضعية الجسم السليمة والوقاية من مشاكل العمود الفقري. لذلك، من المهم اختيار الأحذية بعناية وتجنب اختيار أرخص الخيارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحذية الأطفال".

وأضافت:"المقاس الأمثل للحذاء هو عندما يكون أطول من القدم بحوالي 1-1.5 سم لتوفير راحة لأصابع القدم بين الكعب وقاعدة الحذاء. هذه المساحة عملية في جميع فصول السنة: ففي الشتاء، تكفي لارتداء جورب دافئ، وفي الصيف، لن تتعرض القدم للضغط إذا تورمت بسبب الحرارة، لكن ومع ذلك، فإن اختيار مقاس أو مقاسين أكبر من اللازم فكرة سيئة أيضا: فقد لا يتناسب شكل النعل وانحناء قوس القدم مع تشريح القدم، وهذا سيؤدي إلى توزيع غير صحيح للضغط، مما يسبب مسامير القدم، وقد تنحرف القدم إلى جانب واحد، مما يزيد من خطر التواء الكاحل".

ونصحت ليالينا بشراء الحذاء مساء، أي عندما تكون القدمان متورمتان قليلا، أما بالنسبة لشراء الحذاء عبر الإنترنت دعت إلى الاعتماد على قياسات دقيقة، بقياس طول القدم (برسم محيطها على ورقة أثناء الوقوف)، والانتباه إلى مقاس العرض، كما شددت على ضرورة اختيار الأحذية المصنوعة من مواد طبيعية، مع مراعاة وزنها ومرونتها، وان يكون الحذاء مصنوعا بشكل يدعم قوس القدم ويمتص الصدمات أثناء المشي، مع بقائه مرنا.