طبيب يحذر من تناول (البزر) بقشره

خبرني - يشير الجراح ألكسندر أومنوف إلى أن الجهاز الهضمي لا يستطيع هضم قشور البذور، محذرا من أن تناولها بانتظام قد يؤدي إلى تهيج المعدة أو تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

ووفقا له، غالبا ما تتراكم الأوساخ والغبار على قشور البذور، لذلك فإن تناولها وهي ملوثة قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات معوية أو عدوى بكتيرية. ولهذا السبب، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي توخي الحذر عند تناول البذور بقشورها.

وينصح الطبيب بتقشير البذور قبل تناولها، مؤكدا أنه لا داعي للقلق في حال ابتلاع كمية صغيرة من القشرة عن طريق الخطأ، إذ يتخلص منها الجسم بشكل طبيعي.

كما نفى الاعتقاد الشائع بأن تناول البذور بقشورها قد يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية.

وقال: "يحدث التهاب الزائدة الدودية نتيجة انسدادها، لكن ابتلاع البذور بقشورها لا يعد من أسبابه الشائعة. وترتبط الحالات غالبا بعوامل أخرى، مثل تراكم كتل متكلسة داخل الزائدة (حصاة الزائدة الدودية)، أو الأورام، أو الطفيليات، أو تضخم الأنسجة اللمفاوية."

ووفقا للطبيب، فإن حجم البذور وقشورها لا يجعلها قادرة عادة على سد الزائدة الدودية، لذلك لا ينبغي ربط تناولها بالإصابة بالتهاب الزائدة، إذ تعود معظم الحالات إلى أسباب أخرى تؤدي إلى انسدادها.