تجارة عمّان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية

خبرني – اطلقت غرفة تجارة عمّان المرحلة الثانية من منظومة خدماتها الإلكترونية ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل والوصول إلى مفهوم "الغرفة الذكية"، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للأعضاء والمراجعين، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الغرفة.

وحسب بيان للغرفة اليوم، الاحد، تشمل المرحلة الجديدة إطلاق أربع خدمات رئيسية هي: خدمة انتساب الأعضاء، خدمة تعديل بيانات العضوية وخدمة إصدار بطاقة عضوية، بالإضافة إلى خدمة الحجز المسبق للدور، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة وتطبيقها على الهواتف الذكية.

وقال رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن إطلاق المرحلة الثانية يأتي ترسيخا لاستراتيجية مجلس الإدارة الهادفة للوصول تدريجياً إلى التحول الرقمي الشامل في الخدمات، وبناء منظومة رقمية متكاملة تمكّن الأعضاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان.

وأوضح الحاج توفيق أن مفهوم التحول الرقمي الذي تتبناه الغرفة يتجاوز مجرد تحويل المعاملات الورقية إلى نماذج إلكترونية، بل يرتكز على إعادة تصميم الخدمة وتطوير تجربة المستخدم بشكل جذري بما يضمن اختصاراً للوقت والجهد ورفع كفاءة الإجراءات فضلاً عن تعزيز جودة البيانات وسرعة الاستجابة.

وأشار إلى سعي مجلس الإدارة للوصول إلى مرحلة ينجز فيها عضو الغرفة الغالبية العظمى من معاملاته إلكترونياً باستثناء الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي بموجب الأطر القانونية أو التنظيمية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المرحلة تأتي ضمن مسار متدرج لإعادة هندسة الإجراءات وتعزيز التكامل الإلكتروني مع شركاء تقديم الخدمة والدفع الإلكتروني للرسوم وتفعيل الإشعارات وتحديث قواعد البيانات للحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأكد على استمرار العمل خلال المراحل المقبلة لإضافة خدمات جديدة وأتمتة المزيد من الإجراءات بما يتوافق مع التوجه الوطني للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والمؤسسية.

وقال الحاج توفيق: "رؤيتنا أن تصبح غرفة تجارة عمّان غرفة ذكية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن تنتقل الخدمة إلى العضو بدلاً من الانتقال إليها، وأن تكون التكنولوجيا وسيلة لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة".

وحسب البيان فان خدمة انتساب الأعضاء (لأول مرة) تتيح لأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية تقديم طلبات الإنتساب على مدار الساعة من خلال إدخال الرقم الوطني للمنشأة واستكمال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة ومتابعة الطلب إلكترونياً. وفور اعتماد الطلب يتم دفع الرسوم عبر نظام إي فواتيركم، ومن ثم يتم إرسال شهادة العضوية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة مع تفعيل خاصية متابعة حالة الطلب وتلقي الإشعارات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وتمكن خدمة تعديل بيانات العضوية الأعضاء من تحديث بيانات الاتصال والعنوان، للمنشأة التجارية مع أمكانية إرفاق الوثائق المعززة بشكل إلكتروني بالإضافة إلى دفع الرسوم المترتبة -إن وجدت- واستلام شهادة العضوية المُعدّلة عبر البريد الإلكتروني بعد الاعتماد.

اما خدمة إصدار بطاقة العضوية إلكترونياً فتُتيح للمخوّلين تقديم الطلبات وإرفاق المستندات ودفع الرسوم ومتابعة حالة المعاملة إلكترونياً حتى صدور البطاقة وفق الشروط والإجراءات المعتمدة.

وتتيح خدمة الحجز المسبق للدور والتي تمكن المراجعين اختيار الموعد المناسب لزيارة الغرفة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي بحيث يتسنى للمراجع عند الوصول مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتأكيد الحضور والحصول على رقم الدور بما يسهم في تنظيم حركة المراجعين وتقليل أوقات الانتظار.

ودعت غرفة تجارة عمّان أعضاءها ومراجعيها إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة والتأكد من تحديث بيانات المنشآت وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني بما يضمن وصول الإشعارات والاستفادة الكاملة من منظومة الخدمات الرقمية.

وأكدت الغرفة أن إطلاق المرحلة الثانية يمثل خطوة إضافية ضمن مسار مستمر نحو التحول الإلكتروني الكامل وبناء "غرفة ذكية" تواكب احتياجات مجتمع الأعمال وتوفر خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة.