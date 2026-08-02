رسالة من كوشنر إلى دحلان

خبرني - قال رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، القيادي الفلسطيني محمد دحلان، مساء السبت، إن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة.

وكتب دحلان في منشور على منصة إكس: "بعد موافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على خارطة الطريق ذات الخمس عشرة نقطة، فإن نجاح الاتفاق يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بإنهاء هجماتها اليومية في غزة".

وأضاف: "لقد أبلغنا السيد جاريد كوشنر بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة، ونحن نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأميركي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق".

وأعرب دحلان عن أمله "أن يشهد أهالي غزة بداية مرحلة جديدة تعيد الأمل والثقة في المستقبل"، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام التام بالاتفاق، "ووقف كافة المظاهر المسلحة وأي أفعال قد توفر لإسرائيل ذريعة لتقويضه، والاستعداد لمرحلة ستكون حافلة بالتحديات".

واختتم دحلان منشوره قائلاً: "إننا واثقون من قدرة شعبنا على التغلب عليها، وإعادة إعمار غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وبحسب عدة مصادر مطلعة، كان لدحلان دور بارز في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال مفاوضات القاهرة، وشارك في الاتصالات المتعلقة بهذا الشأن، خصوصاً مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ووضع الاتفاق الجديد الكثير من التفاصيل والجداول الزمنية والتبادلية في تطبيق البنود التي تقوم في جوهرها على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع مع وقف العدوان بشكل كامل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وشارك تيار دحلان الى جانب فصائل أخرى مع حركة حماس في المشاورات الفصائلية التي جرت في القاهرة، والمباحثات بشأن اتفاق غزة.

ووفق مصدر مطلع، تتوقع "حماس" رداً إسرائيلياً مكتوباً بشان الاتفاق بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الاثنين.