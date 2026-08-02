طبيب يحذّر من تأثيرات خطيرة لاعتلال الأعصاب الكحولي

خبرني- حذّر الطبيب الروسي ألكسندر أومنوف من أن إهمال علاج اعتلال الأعصاب الكحولي قد يفقد المصاب قدرته على الحركة نهائيا ويصبح معاقا.

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية:" أعراض هذا المرض تبدأ بخدر وضعف في الأطراف، مع شعور بوخز أو حرقان أو ألم، ثم تتدهور الحالة تدريجيا لتشمل صعوبة في المشي وتنفيذ المهام اليومية البسيطة، مثل صعود الدرج أو حمل الأشياء.. السبب الرئيسي لهذا المرض هو التسمم المباشر للخلايا العصبية بالكحول، ما يؤدي إلى اضطراب في نقل الإشارات بين المخ والعضلات، وبالتالي ضعف في التنسيق الحسي والحركي.

وأضاف:"ينقسم المرض إلى نوعين: نوع حاد تظهر أعراضه خلال أيام أو ساعات، وغالبا ما يحدث بعد الإفراط في شرب الكحول لفترات طويلة، خاصة إذا كان الجسم يعاني من نقص فيتامين B1، ونوع مزمن يتطور على مدى شهور أو سنوات، وقد لا ينتبه المريض للأعراض المبكرة حتى تتفاقم".

وأشار الطبيب إلى أن أعراض المرض تتنوع بين أعراض حسية وتشمل تنميل الأطراف، حرقة في المعدة، آلام، وأعراض حركية مثل الضعف العضلي، والرعشة، وفقدان التوازن،وقد تصل إلى الشلل، كما توجد له أعراض مثل اضطراب نبضات القلب، مشكلات ضغط الدم، والتعرق، ومشكلات في عمل المثانة.

وشدد أومنوف على ضرورة التوجه الفوري إلى طبيب الأعصاب عند ظهور أي من هذه العلامات، لإجراء فحص تخطيط كهربية الأعصاب والعضلات، الذي يقيّم مدى استجابة الأعصاب والعضلات للمنبهات

أما العلاج فيشمل مضادات أكسدة لحماية الألياف العصبية، وفيتامينات مجموعة B، وأدوية لتحسين الدورة الدموية، لكن الشرط الجوهري للتعافي وفقا للطبيب، هوالتوقف عن تناول الكحول كليا، مع ضرورة معالجة الإدمان أولا لدى المدمنين.