تطورات حاسمة في صفقة محمد صلاح وموعد الفحص الطبي في ناديه الجديد

خبرني - كشفت تقارير صحفية آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم المصري محمد صلاح في ظل التكهنات بارتباطه بأكثر من ناد منذ رحيله عن صفوف ليفربول.

وفي وقت سابق توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع بشكتاش في البداية حول الانتقال إلى صفوفه قبل أن ينهار كل شيء بسبب المطالب المالية لوكيل أعماله رامي عباس.

واقتحم نادي طرابزون سبور سباق المنافسة على ضم محمد صلاح حيث أكدت تقارير صحفية وجود تقارب بين الطرفين.

وذكر الصحفي التركي ياغيز سابونغو أوغلو، عبر حسابه في منصة "إكس" أن مسؤولي طرابزون سبور عقدوا جلسة مع ممثل محمد صلاح، جرى خلالها تقديم العرض الرسمي ومناقشة بنود التعاقد.

وبحسب الصحفي التركي يتضمن العرض عقدا لمدة موسمين مع راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوفه بصفقة بارزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف سابونغو أوغلو أن وكيل أعمال محمد صلاح طلب الحصول على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات مبيعات قمصان اللاعب مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن هذا البند بينما أبدى طرابزون سبور استعداده لمناقشته.

كما ذكر الصحفي التركي ياكوب سينار إن احتمالية انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور تبلغ 90 %.

وأوضح أن محمد صلاح سيخضع للفحص الطبي في إسطنبول يوم الأربعاء أو الخميس المقبل وسيتحصل على 20 % من أرباح مبيعات قميصه مع طرابزون سبور.

وأفاد أن طرابزون سبور وقع اتفاقية رعاية مع إحدى الشركات لدعم صفقة انتقال محمد صلاح.

يذكر أن محمد صلاح أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد رحلة استمرت تسعة مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

وارتبط اسم قائد منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة بعدة أندية من بينها بشكتاش، إلى جانب اهتمام أندية دوري روشن السعودي وعلى رأسها الاتحاد.