أغنى الأطعمة بالحديد

خبرني - يعتبر الحديد عنصرا أساسيا لإنتاج الهيموغلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. ونقصه يمكن أن يسبب الضعف والإرهاق المستمر، وفي بعض الحالات، فقر الدم.

ويشير موقع Healthline إلى أن الخبراء وضعوا قائمة بالأطعمة الغنية بالحديد، وهي المحار، والكبد، ولحوم الأعضاء الداخلية الأخرى، واللحوم الحمراء، والعدس، والسبانخ، وبذور اليقطين، والتوفو، والكينوا، والبقوليات الأخرى، والبروكلي، والشوكولاتة الداكنة، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية.

ويعتبر الخبراء كبد البقر من أغنى مصادر هذا المعدن، حيث تحتوي 100 غرام منه على حوالي 6.5 ملغ من الحديد، أي ما يعادل 36 بالمئة تقريبا من حاجة الجسم اليومية الموصى بها. كما أن اللحوم الحمراء غنية بهذا المعدن، وعادة ما يمتص الجسم الحديد من المنتجات الحيوانية بشكل أفضل. أما من بين الأطعمة النباتية، فيبرز العدس، حيث يوفر كوب واحد من العدس المطبوخ حوالي 37 بالمئة من حاجة الجسم اليومية للحديد. كما أن بذور اليقطين، والتوفو، والسبانخ، والكينوا، وغيرها من البقوليات غنية بالحديد.

والمثير في الأمر أن الشوكولاتة الداكنة مصدر غير متوقع للحديد. تحتوي 28 غراما من الشوكولاتة الداكنة التي لا تقل نسبة الكاكاو فيها عن 70 بالمئة على ما يقارب 3.4 ملغ من الحديد، أي ما يعادل 19 بالمئة من حاجة الجسم اليومية.

وينصح الخبراء بمراعاة كمية الحديد في المنتج وكيفية امتصاصه. ووفقا لهم يفضل تناول مصادر الحديد النباتية مع الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل الفلفل الحلو، والطماطم، والحمضيات. لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي. ولكن، قد يعيق شرب الشاي والقهوة مع الأطعمة الغنية بالحديد امتصاصه.

ووفقا للخبراء، عند الشك في نقص الحديد، يجب استشارة الطبيب أولا وإجراء فحص لمستوى الحديد في الدم، بدلا من تناول مكملات الحديد دون استشارة طبية.