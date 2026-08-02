ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الزرقاء إلى 31

خبرني - ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بتسمم غذائي إثر تناول وجبات من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء إلى 31 حالة، أدخلت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير هاشم لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأكد مصدر طبي أن كوادر وزارة الصحة والجهات المختصة سارعت إلى إغلاق المطعم وتحويل المضبوطات للفحص، مشيراً إلى سحب عينات من المواد الغذائية والوجبات، إلى جانب أخذ عينات طبية من جميع العاملين في المطعم، للتأكد من خلوهم من الجراثيم والبكتيريا المسببة للتسمم، بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية الرسمية من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف المصدر أن ثمانية أشخاص لا يزالون تحت المراقبة الطبية الدقيقة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في منطقة الهاشمية وخلال أقل من شهر، إذ شهدت المنطقة نفسها سابقاً حادثة تسمم غذائي جماعي أسفرت عن إصابة أكثر من 172 شخصاً.