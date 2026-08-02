6 شهداء في غزة و18 معتقلا في الضفة

خبرني - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل في نابلس، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات.

وفي قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت لاحق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان إثر قصف طيران الاحتلال سطح منزل في شارع الأقصى بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

ودمرت غارة إسرائيلية مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمستودع وبخيام النازحين المحيطة، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات التي كانت تقيم في المنطقة.

- اعتقالات في الضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات في عدد من المحافظات، بينهم 11 عاملا في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب الخليل، بعد مطاردتهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرى عوريف وعينابوس وبرقة، كما داهمت عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية، واحتجزت عشرات الفلسطينيين داخل أحد المنازل الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فتى يبلغ من العمر 16 عاما خلال اقتحام قرية واد فوكين، كما اعتقلت شابا على حاجز الكونتينر العسكري، واقتحمت بلدات ومناطق عدة في المحافظة بدون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى يبلغ من العمر 16 عاما بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة طمون بمحافظة طوباس، فيما اقتحمت مدن وبلدات في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة بدون تسجيل اعتقالات.

وفي سياق آخر، أجبرت سلطات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم على هدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال تنفيذها عملية الهدم.

وفي نابلس، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عائلة الشهيد فاروق رمضان إخطارا بإخلاء منزلها المكون من ثلاثة طوابق خلال 72 ساعة، تمهيدا لهدمه.

- اعتداءات المستوطنين

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بعد تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل على الطريق بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، بعد أن صدم مستوطنون مركبتهم بدراجة نارية رباعية، ما ألحق بها أضرارا مادية.

كما أصيب فلسطيني وزوجته بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما أثناء وجودهما في مزرعتهما بقرية بيتللو شمال غربي رام الله، ونقلا إلى المستشفى.

وفي محافظة الخليل، أحرق مستوطنون مركبة فلسطيني، وألحقوا أضرارا بمركبة أخرى، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل، وحاولوا إحراق منزل آخر خلال اقتحام منطقة دير النيل في بلدة صوريف شمال غربي المحافظة.

كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة في حي الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعوا طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المكان.

وفي محافظة جنين، رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق المؤدي إلى المدخل الغربي لبلدة عرابة، دون الإبلاغ عن إصابات، كما أتلفوا جزءا من محصول الدخان في سهل البلدة، في حين تسبب رعاة مستوطنون بأغنامهم بإعاقة حركة الفلسطينيين قرب المدخل الغربي للبلدة.