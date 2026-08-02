دفاع مدني غزة يعلن العثور على 112 رفاتَ شهيد تحت الأنقاض

خبرني - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، إنجاز أعمال بحث جرى خلالها انتشال رفات 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونُفّذت العمليات على مدى أسبوعين تقريبا في منطقة سكنية، وفق بيان للدفاع المدني، الذي أشار إلى أن من بين الشهداء 40 طفلا و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين.

وقالت أماني الناعوق المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن "البحث عن المفقودين قضية إنسانية بالغة الأهمية"، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتا ومعدات وتنسيقا بين جهات عدة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، أُفيد بفقدان آلاف الأشخاص في غزة، ويُعتقد أن رفاة الكثير منهم ما زالت تحت الأنقاض التي خلفها قصف الاحتلال الإسرائيلي.