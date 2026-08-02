مهرجان جرش يختتم فعالياته اليوم بليلة أردنية على المسرح الجنوبي

خبرني - تُختتم، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بإقامة ليلة أردنية على المسرح الجنوبي، بمشاركة الفنانين بشار السرحان، وغادة عباسي، ونجم السلمان، تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي".

ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حضور الأمسية الأردنية المجانية، التي نُقلت من المسرح الشمالي إلى المسرح الجنوبي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات.

وأكدت أن الليلة الأردنية تمثل احتفاءً بالأغنية الأردنية، وتجمع ثلاثة من أبرز نجومها في أمسية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي، وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة، ضمن البرنامج الفني الذي يقدمه المهرجان احتفاءً بمرور أربعين عاما على انطلاقته.

ودعت الإدارة الجمهور إلى حجز التذاكر المجانية عبر منصة "إي تذكرة"، في إطار تنظيم الحضور وإدارة السعة الاستيعابية للمسرح، مشيرة إلى أن الحفل ينطلق عند الساعة الثامنة مساءً، مع الدعوة إلى الحضور المبكر لضمان انسيابية التنظيم والاستمتاع بالأمسية الأردنية.

وتتزامن الليلة الأردنية مع ختام فعاليات المهرجان، التي أُقيمت خلال الفترة من 23 تموز وحتى 2 آب، وشهدت برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا احتفاءً بمرور أربعين عاما على انطلاق المهرجان، تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي".