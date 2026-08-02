لا تتخلص منه .. استخدامات غير متوقعة لتفل القهوة

خبرني - في كل مرة تُعد فيها فنجانا من القهوة، غالبا ما ينتهي تفل القهوة في سلة المهملات من دون تفكير. لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلا طبيعيا واقتصاديا لبعض المنتجات التي نستخدمها يوميا.

وتتعدد استخدامات تفل القهوة، من العناية بالبشرة إلى تسميد النباتات وتنظيف الدهون وامتصاص الروائح غير المرغوب فيها، فضلا عن إمكانية الاستفادة منه في إبعاد بعض الحشرات.

فكيف يمكن الاستفادة من بقايا قهوتك اليومية بدلا من التخلص منها، وتوفير بعض النفقات في الوقت نفسه؟

أولا: الاستخدامات المنزلية

1- مكافحة الحشرات

تشير دراسات إلى أن تفل القهوة المستهلك يحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. وأظهرت أبحاث نتائج واعدة عند اختبار تفل القهوة أو مستخلصاته على بعض أنواع البعوض والآفات الزراعية.

2- تنظيف الأسطح

يمنح الملمس الحبيبي لتفل القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منه في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية.

ويمكن استخدامه لتنظيف أحواض المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وإزالة بقايا الطعام الملتصقة بأواني الطهي، وفرك الدهون المتراكمة على شبكات الشواء. لكن يُفضل تجنب استخدامه على الأسطح المسامية أو الحساسة، إذ قد يترك بقعا أو يتسبب في خدشها.

3- امتصاص الروائح

لا تقتصر فوائد تفل القهوة على التنظيف، إذ يمكن الاستفادة منه أيضا في الحد من بعض الروائح غير المرغوب فيها. وقد وجدت دراسة منشورة عبر منصة "إم دي بي آي" (MDPI) أن استخدام تفل القهوة المخمر ساهم في خفض بعض المركبات المسؤولة عن الروائح في بيئة مزارع الألبان.

وفي المنزل، يمكن وضع تفل القهوة الجاف داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة. كما يمكن وضع كمية منه في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة.

4- صبغة طبيعية للأقمشة

يمكن الاستفادة من اللون الداكن لتفل القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلا عن الصبغات الصناعية. وقد توصل باحثون في جامعة ولاية آيوا الأميركية إلى إمكانية استخدام تفل القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني.

ولتحضير الصبغة، يُغلى تفل القهوة في الماء، ثم تُنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيدا وتركها لتجف. ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهرا قديما، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية.

5- إخفاء خدوش الأثاث

قد يساعد تفل القهوة أيضا في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن، بفضل لونه وقدرته على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتا.

ويمكن تجربة ذلك بخلط كمية صغيرة من تفل القهوة مع قليل من الماء حتى تتكون عجينة سميكة، ثم وضعها على الخدش وتركها لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق قبل مسحها بقطعة قماش ناعمة. ويُفضل اختبار الخليط أولا على جزء صغير وغير ظاهر من الأثاث للتأكد من ملاءمته للون الخشب وتشطيبه.

ثانيا: الطهي

تطرية اللحوم

يمكن استخدام بقايا القهوة في تطرية اللحوم وتحسين قوامها ونكهتها، حيث تعمل الأحماض الموجودة فيها على تفكيك ألياف البروتين العضلية القاسية.

جفف تفل القهوة واخلطه مع توابلك المفضلة، ثم افرك اللحم بالخليط واتركه لمدة ساعتين قبل الطهي. أو قم بغلي تفل القهوة في الماء ثم صفه واتركه ليبرد تماما، واستخدم السائل الناتج لنقع اللحم داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل الطهي.

ثالثا: الجمال والعناية الشخصية

1- تقشير البشرة

بفضل ملمسه الحبيبي، يمكن استخدام تفل القهوة كمقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ومنح البشرة ملمسا أكثر نعومة، خاصة في المناطق الخشنة مثل الكعبين والمرفقين.

وتحتوي القهوة على مركبات مضادة للأكسدة، من بينها حمض الكافيك، لكن وجودها في تفل القهوة لا يعني بالضرورة أن استخدامه على البشرة يحقق الفوائد نفسها التي توفرها مستحضرات العناية المصممة بتركيزات وتركيبات محددة.

وذكرت طبيبة الأمراض الجلدية أنجيلا وي لموقع "كليفلاند كلينك" أن استخدام منتجات القهوة على الجلد آمن عموما، لكنه قد يسبب تهيجا لدى أصحاب البشرة الحساسة، لذلك يُفضل اختبارها أولا على مساحة صغيرة من الجلد وتجنب الفرك القوي.

ويمكن تحضير مقشر منزلي بخلط القهوة مع مكونات مرطبة، مثل زيت جوز الهند والشوفان، ثم تدليك البشرة بالخليط برفق وشطفها جيدا بالماء.

2- تنظيف فروة الرأس

يمكن الاستفادة من الملمس الحبيبي لتفل القهوة في تقشير فروة الرأس والمساعدة على إزالة بعض تراكمات مستحضرات العناية وخلايا الجلد الميتة.

ويمكن استخدام كمية صغيرة من تفل القهوة لتدليك فروة الرأس برفق قبل شطف الشعر جيدا، مع تجنب الإفراط في الفرك حتى لا تتعرض الفروة للتهيج.

3- تقليل الانتفاخ تحت العينين

يُستخدم الكافيين في بعض مستحضرات العناية بمنطقة العين، إذ قد يساعد بشكل مؤقت على تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر الهالات المرتبطة بالأوعية الدموية، بفضل تأثيره في انقباض الأوعية الدموية.

لكن استخدام تفل القهوة مباشرة تحت العينين لا يحقق بالضرورة التأثير نفسه، كما أن حبيباته الخشنة قد تسبب تهيجا للجلد الرقيق والحساس في هذه المنطقة. لذلك، يُفضل الاستعانة بمستحضرات تحتوي على الكافيين ومصممة خصيصا لمنطقة حول العينين، بدلا من استخدام تفل القهوة أو فركه على البشرة.

رابعا: الحدائق والزراعة

1- تسميد مباشر للنباتات

يحتفظ تفل القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيويا، والتي تساعد في إثراء التربة، وزيادة القيمة الغذائية للخضراوات والنباتات، وهو ما ذكرته دراسة منشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين".

2- تعزيز السماد العضوي

يرفع تفل القهوة جودة السماد العضوي (الكمبوست) حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة.

وفي دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، قارن الباحثون بين أربع دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة (40%) أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.