لتعويض إصابة دي يونغ .. برشلونة يستهدف ضم نجم المغرب

خبرني - يدرس نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض غياب الهولندي فرينكي دي يونغ الذي سيبتعد عن الملاعب أشهرا بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية من بينها برنامج "إل تشيرينغيتو دي خوغونيس" المذاع على قناة "ميغا" أن أوناحي -لاعب جيرونا الحالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق- أصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين يدرس برشلونة التعاقد معهم لتدعيم خط الوسط، في ظل الحاجة إلى بديل لدي يونغ الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى خلال نهائيات كأس العالم 2026، ويُتوقع أن يعود إلى الملاعب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت التقارير أن أوناحي يحظى بإعجاب مسؤولي برشلونة بفضل إمكاناته الفنية وقدرته على اختراق خطوط المنافس وخبرته في الدوري الإسباني، لكن النادي الكتالوني لم يحسم قراره النهائي بشأن التقدم بعرض رسمي لضمه.

وارتفعت أسهم أوناحي عقب تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، كما قدّم موسما لافتا مع جيرونا رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وهو ما جذب اهتمام أندية أوروبية من بينها أياكس أمستردام الهولندي.