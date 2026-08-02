13 قتيلا بتحطم طائرة في جنوب بيرو

خبرني - أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن قناة "TVPeru" المحلية، بأن 13 شخصا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة في جنوب بيرو.

وذكرت الوكالة أن الطائرة تحطمت، يوم السبت، أثناء تحليقها فوق مجمع «خطوط نازكا» الأثري في إقليم إيكا جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المواقع الأثرية والسياحية في بيرو، ويشتهر برسوماته الجيولوجية العملاقة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبحسب التقرير، كانت الطائرة تقل 11 راكبا وطيارين اثنين، وقد أسفر الحادث عن وفاة جميع من كانوا على متنها.

ولم تعلن السلطات البيروفية، حتى الآن، الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وتُعد الرحلات الجوية فوق خطوط نازكا من أبرز الأنشطة السياحية في المنطقة، إذ تتيح للزوار مشاهدة الرسومات العملاقة التي لا يمكن تمييز أشكالها الكاملة إلا من الجو، وتشمل أشكالا لحيوانات ونباتات وأشكالا هندسية تعود إلى حضارة "نازكا" القديمة، ويعتقد أنها أُنشئت قبل نحو ألفي عام.