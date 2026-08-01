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12 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بالزرقاء

  • 01 أغسطس 2026
  • 23:12
12 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بالزرقاء

خبرني - تعاملت الجهات المختصة في محافظة الزرقاء مع 12 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية، بعد مراجعتهم مساء اليوم مستشفى الزرقاء الحكومي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في اللواء.

وأوضح محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نفذت كشفًا ميدانيًا فوريًا، حيث أُغلق المطعم احترازيًا، وتم سحب عينات من الوجبات الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

وأضاف العدوان أن 3 حالات أُدخلت إلى المستشفى للمراقبة الطبية، فيما وُصفت الحالة الصحية لبقية المصابين بأنها حسنة، مؤكدًا استمرار الجهات المختصة في التحقيق للوقوف على أسباب الحادثة وظهور نتائج الفحوصات.

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