الأرصاد الأردنية : الحرارة وصلت اليوم في الأزرق الى 45.1°

خبرني - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن محطة الأزرق سجلت أعلى درجة حرارة عظمى على مستوى المملكة حتى الساعة 9:00 مساءً من اليوم السبت الموافق 1 آب 2026، حيث بلغت 45.1 درجة مئوية، وذلك في ظل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة.

وأظهرت بيانات محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة أن دير علا جاءت في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 44.4°م، تلتها الباقورة بـ44.1°م، ثم غور الصافي بـ43.7°م، فيما سجلت الصفاوي 42.3°م، ومطار العقبة الدولي 42.0°م. كما سجلت وادي الضليل 41.5°م، والغباوي 41.2°م، في حين بلغت درجة الحرارة في كل من الزرقاء وميناء العقبة 41.0°م، وسجلت الجفر 40.2°م.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولاً بأول، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، خاصة لكبار السن والأطفال والعاملين في المواقع المكشوفة.