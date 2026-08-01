أسباب الانتفاخ بعد تناول سلطة الخيار والطماطم

خبرني - تُعد سلطة الخيار والطماطم من أشهر أطباق الصيف الصحية، لاحتوائها على الفيتامينات والألياف ونسبة عالية من الماء، إلا أن هذا الطبق البسيط والمألوف قد يتسبب أحيانا في اضطرابات هضمية.

ووفقا للدكتور يفغيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، فإن الخضراوات نفسها ليست السبب الرئيسي للشعور بالانزعاج، بل الألياف الغذائية وبعض أنواع الكربوهيدرات الموجودة فيها، والتي لا تُهضم بالكامل في الأمعاء الدقيقة. وعند وصولها إلى الأمعاء الغليظة تصبح غذاء للبكتيريا التي تنتج الغازات، وهو ما يظهر بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط حساسية الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي.

وقال: "تحتوي الخضراوات الطازجة على كميات كبيرة من الماء والألياف غير القابلة للذوبان. وإذا كان الشخص لا يتناولها بانتظام ثم أكل كمية كبيرة من السلطة دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مؤقتة في إنتاج الغازات. وغالبا ما يكون هذا الأمر غير خطير ويزول تلقائيا."

وشدد الطبيب على أهمية طريقة تحضير السلطة، موضحا أن إضافة كمية قليلة من الزيت النباتي تساعد على امتصاص الفيتامينات، في حين قد تؤدي المايونيز والصلصات الدسمة إلى إبطاء عملية الهضم والتسبب في الشعور بالثقل. كما أن الإفراط في الملح قد يزيد من احتباس السوائل، بينما قد تسبب الأطعمة شديدة البرودة تقلصات معوية لدى بعض الأشخاص.

وأوضح أن الاعتقاد الشائع بعدم توافق الخيار والطماطم لا يستند إلى أدلة علمية مقنعة، مشيرا إلى أن الشعور بعدم الراحة يرتبط غالبا بكمية الطعام وطبيعة الجهاز الهضمي لكل شخص، وليس بمزيج الخضراوات نفسه.

وحدد بيلوسوف بعض الإضافات التي قد تزيد من إنتاج الغازات عند وضعها في السلطات، ومنها البقوليات، والملفوف، والبصل، والمشروبات الغازية، والحلويات. كما تزداد احتمالية حدوث الانزعاج لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز عند تناول الصلصات الكريمية. ووفقا له، فإن الحصة المناسبة من السلطة للبالغين تتراوح عادة بين 200 و300 غرام.

وينصح الطبيب بزيادة كمية الألياف في النظام الغذائي تدريجيا لتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي. كما ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أو الذين خضعوا لعمليات جراحية تناول الخضراوات الطازجة بحذر، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض.

وأكد بيلوسوف ضرورة التمييز بين الانتفاخ الطبيعي الناتج عن تناول الطعام والأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب. فإذا ظهر الانزعاج بعد تناول كمية كبيرة من الطعام واختفى خلال ساعات قليلة، فلا يدعو ذلك للقلق. أما استمرار الانتفاخ أو الألم، أو ظهور نزيف، أو فقدان للوزن، أو أعراض ليلية، فيتطلب استشارة أخصائي.

ولتقليل احتمالية حدوث الانزعاج، يوصي الطبيب بتناول السلطة بكميات معتدلة، ومضغ الخضراوات جيدا، وتقشير الخيار وتقطيعه إلى قطع صغيرة عند الحاجة. كما ينصح بتناولها مع مصدر للبروتين، مثل السمك أو الدجاج أو الجبن القريش، وتقليل استهلاك الخبز والمشروبات الغازية والحلويات.

وأكد أن سلطة الخيار والطماطم، عند تناولها باعتدال، تبقى خيارا صحيا ضمن النظام الغذائي، وتوفر فوائد غذائية تتجاوز أي انزعاج مؤقت قد تسببه لدى بعض الأشخاص.