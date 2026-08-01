حمى زيدان تجتاح فرنسا.. نفاد تذاكر مواجهة إيطاليا في زمن قياسي

خبرني - ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان كمدير فني للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثا كبيرا مكتظا بالجماهير، وذلك بعد تعيينه في المنصب حيث سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" في موقعها الإلكتروني أن تذاكر المباراة أمام إيطاليا، والتي ستقام في ملعب "دو فرانس" يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول والبالغ عددها 80 ألف تذكرة، قد نفدت.