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ما هي عقوبة قاتل نور برغل؟ - فيديو

  • 01 أغسطس 2026
  • 21:10
ما هي عقوبة قاتل نور برغل فيديو

خبرني - كشف الصحفي المختص بالقضايا الأمنية عن التهم التي يواجهها الشاب الثلاثيني المتهم بقتل المرحومة نور برغل.

وقال مرايات، في فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المتهم يواجه احتمالين:

الأول، إذا ثبت أنه ارتكب الجريمة بعد تخطيط مسبق وتحضير لسلاح الجريمة، فإنه سيواجه تهمة القتل العمد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى الإعدام شنقًا حتى الموت.

أما الاحتمال الثاني، ففي حال كان اللقاء بينهما قد تم بالصدفة، ووقع خلاف آني أدى إلى الجريمة، فإن المتهم سيواجه تهمة القتل القصد، وهي تهمة لا تصل عقوبتها إلى الإعدام، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح بين 20 و25 عامًا.

 

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