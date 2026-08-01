ضبط اعتداء على شبكة الري في الأغوار الشمالية وإزالته

خبرني - ضبطت سلطة وادي الأردن، السبت، اعتداءً على شبكة الري في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، تمثل بتمديد خطين بصورة مخالفة داخل إحدى المناطق الزراعية، قبل أن تعمل كوادر الصيانة على إزالته وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقالت السلطة في بيان، إنّ كوادرها المختصة ضبطت الاعتداء خلال جولة ميدانية رقابية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وفق التشريعات والتعليمات النافذة.

وأضافت أن جولاتها الرقابية مستمرة في مختلف مناطق الوادي لحماية شبكات الري والبنية التحتية المائية، وضمان عدالة توزيع المياه، والحدّ من الاستخدامات غير المشروعة للمصادر المائية.